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Россияне выиграли смешанную кролевую эстафету 4х50 м на этапе КМ в Москве

3 августа 2017, четверг. 20:49 Другие

Россиянин Владимир Морозов, Сергей Фесиков, Розалия Насретдинова и Вероника Попова победили в смешанной кролевой эстафете 4х50 метров на этапе Кубка мира по плаванию в Москве. На дистанции 100 метров баттерфляем россиянка Светлана Чимрова стала второй, уступив только шведке Саре Сьострём.

Плавание. Кубок мира. Первый этап. Москва, Россия

Смешанная эстафета 4х50 м. Вольный стиль
1. Россия (Владимир Морозов, Сергей Фесиков, Розалия Насретдинова, Вероника Попова) – 1.31,39.
2. Польша – 1.32,93.
3. Россия (Роман Шевляков, Кирилл Киселёв, Дарья Карташова, Дарья Устинова) – 1.33,11.
4. Россия (Арсений Бадамшин, Владислав Гринев, Анастасия Серпионова, Катарина Милутинович) – 1.33,54.

Женщины
Вольный стиль. 800 м
1. Мирея Бельмонте (Испания) – 8.07,10.
2. Кристель Кобрич (Чили) – 8.18,88.
3. Эмма Робинсон (Новая Зеландия) – 8.21,58.
4. Анна Егорова (Россия) – 8.21,84…
8. Арина Опёнышева (Россия) – 8.38,43.

Баттерфляй. 100 м
1. Сара Сьострём (Швеция) – 55,70.
2. Светлана Чимрова (Россия) – 57,02.
3. Алия Аткинсон (Ямайка) – 57,56.
4. Екатерина Шапаникова (Россия) – 57,73…
7. Анастасия Гуженкова (Россия) – 59,00.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Фесикова Вероника Попова Владимир Морозов — плавание Розалия Насретдинова
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3 августа 2017, четверг
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