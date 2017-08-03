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Петров и Романова одержали победы на ЧР по тяжёлой атлетике в Чебоксарах

3 августа 2017, четверг. 21:41 Другие

В Чебоксарах продолжается чемпионат России по тяжёлой атлетике. Сергей Петров завоевал золотую медаль в соревнованиях мужчин в весе до 77 кг, а среди женщин в весе до 69 кг первенствовала Анастасия Романова.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Мужчины. Весовая категория до 77 кг
1. Сергей Петров (Кемеровская область/Ставропольский край) – 328 кг (150+178).
2. Дмитрий Стрига (Кемеровская область/Томская область) – 327 кг (151+176).
3. Фаиль Закиров (Ульяновская область) – 318 кг (145+173).

Женщины. Весовая категория до 69 кг
1. Анастасия Романова (Краснодарский край/Нижегородская область) – 242 кг (110+132).
2. Алла Кайтукова (Московская область/РСО-Алания) – 232 кг (106+126).
3. Яна Кондрашова (Московская область/Москва) – 222 кг (99+123).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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