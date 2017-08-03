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Азаренко — второй в стрельбе по движущейся мишени с 50 м на ЧЕ в Баку

3 августа 2017, четверг. 23:55 Другие

Россиянин Михаил Азаренко занял второе место в стрельбе по движущейся мишени с 50 метров на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Баку. В командном зачёте Михаил победил вместе с Максимом Степановым и Дмитрием Романовым.

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан
Движущаяся мишень. 50 м. Смешанный бег

Мужчины
Личное первенство
1. Эмиль Мартинссон (Швеция) – 395.
2. Михаил Азаренко (Россия) – 392.
3. Топи Хулкконен (Финляндия) – 390.
4. Максим Степанов (Россия) – 389.
5. Дмитрий Романов (Россия) – 388.

Команды
1. Россия (Михаил Азаренко, Максим Степанов, Дмитрий Романов) – 1169.
2. Швеция – 1167.
3. Финляндия – 1161.

Юниоры. Личное первенство
1. Игорь Кизима (Украина) – 387.
2. Андреас Бергстрем (Швеция) – 379.
3. Валерий Давыдов (Россия)– 378 (перестрелка – 20).
4. Ярослав Клепиков (Россия) – 378 (перестрелка — 19)…
8. Александр Бельтюков (Россия) – 363.

Команды
1. Украина – 1134.
2. Россия (Валерий Давыдов, Ярослав Клепиков, Александр Бельтюков) – 1119.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Михаил Азаренко
Новости. Другие
3 августа 2017, четверг
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