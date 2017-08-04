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Грушин: коробят последние высказывания Резцовой. Вспомни: сама-то что творила?

4 августа 2017, пятница. 11:48 Другие

Заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам Александр Грушин рассказал, как относится к резким высказываниями двукратной олимпийской чемпионки по биатлону, олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Анфисы Резцовой.

«Сразу скажу: меня коробят последние высказывания в прессе Резцовой. Прежде чем открывать рот, вспомни: сама-то что творила? Если у тебя рыльце в пушку – лучше обойди некоторые вопросы.

У Анфисы характер взбалмошный. Это помешало ей. Если б по-другому тренировалась, завоевала бы намного больше медалей.

Всё, что слышите от Резцовой, делите на два. Как минимум. То про допинг что-нибудь ляпнет, то…

Слова о том, что биатлонистки в 90-е попадали в состав через постель? У Резцовой и раньше-то в голове ветер гулял. Думал, хоть сейчас повзрослела, а она… Прежде, чем делать такие заявления, оскорблять подруг, лучше пусть в себе покопается. Если я начну рассказывать, как Резцова тогда чудила, у вас уши завянут!

Я не из тех, кто любит копаться в грязном белье. Считаю это ниже собственного достоинства.

Всё правильно Тихонов сказал. Резцова такими откровениями в первую очередь себя позорит", — цитирует Грушина «Спорт-экспресс».

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Александр Тихонов
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4 августа 2017, пятница
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