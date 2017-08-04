Терехов: тхэквондо РФ будет делать шаг к доминированию на олимпийской арене

Президент Федерации тхэквондо России Анатолий Терехов подвёл итоги выступления россиян на прошедшем чемпионате мира в Мучжу. В частности, золото в категории до 74 кг выиграл Максим Храмцов. 4 августа в Москве стартует этап Гран-при.

«Мы давно ждали мужскую золотую медаль чемпионата мира. Подводя небольшой итог выступления на чемпионате мира, хочу сказать, что все ребята выступили достойно, но у многих из них были резервы. Потенциал был такой, что могли и лучше. Это касается всех, кроме Храмцова. Остальные могли сделать шаг вперёд. Серебряные призёры были в шаге от золота, но молодым спортсменам не хватило опыта.

Что касается настроения, то мы выполним задачи, стоящие перед командой. У каждого спортсмена они свои. У нас два состава выступает на этом Гран-при. Как организаторы мы имеем возможность выставить больше спортсменов, в том числе резерв. Кто-то из них будет бороться за лицензии в Токио. Предстоит большая работа, год только начался, и российское тхэквондо будет делать шаг к доминированию на олимпийской арене», — передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Альбина Ахатова.