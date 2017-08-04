Чунг Вон Чо: тхэквондо в России развивается очень быстрыми темпами

Президент Всемирной федерации тхэквондо Чунг Вон Чо перед стартом этапа Гран-при в Москве оценил уровень российского тхэквондо и рассказал развитии этого вида спорта.

«Я очень рад присутствовать с вами на этом этапе Гран-при. Тхэквондо развивается очень быстрыми темпами в России, так что другие команды боятся выходить на одну площадку с россиянами. Знают, что россияне очень сильные соперники. Недавно прошёл чемпионат мира по тхэквондо, который был очень успешен. Мы надеемся, что этот олимпийский цикл будет ещё лучше, чем в Рио и Лондоне.

Сейчас в федерацию входит 207 стран, плюс одна, в которую входят беженцы. Всемирная федерация тхэквондо – самая популярная в мире и Олимпийском комитете, так как в неё входит больше всего стран. Это говорит о том, что корейцы больше не доминируют в этом виде спорта — тхэквондо развивается во всём мире. Мы очень этому рады.

Весовых категориях всё осталось по-прежнему – их 4, как было. Но мы изменили правила защиты: за неактивное ведение боя будут даваться штрафные очки.

Я искреннее верю, что спорт и тэкхвондо помогут налаживанию хороших отношений в мире. Вот таким образом на чемпионате мира приняла участие команда Северной Кореи спустя много лет», — передаёт слова президента корреспондент «Чемпионата» Альбина Ахатова.