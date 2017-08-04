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Джин-Банг Янг: на этапе Гран-при в Москве можем открыть новых звёзд тхэквондо

4 августа 2017, пятница. 13:15 Другие

Генеральный директор Всемирной федерации тхэквондо Джин-Банг Янг поделился ожиданиями от этапа Гран-при, который стартует в Москве 4 августа.

«Начался новый олимпийский цикл. Гран-при – место, где мы можем найти новые лица и новых звёзд. Участвующие спортсмены начнут новый цикл, мы будем следить и за их развитием. Гран-при проходят 3-4 раза в год, и сейчас мы можем открыть новые звёзды и увидеть, кто будет участвовать в Олимпийских играх.

Корея была самой сильной страной тхэквондо, но ситуация поменялась, и сейчас нельзя сказать, кто ведущий в этом спорте: таковыми можно назвать и США, и Великобританию, и Китай, и страны Африки, и Россию. Вот на чемпионате мира встречались корейцы и россияне, решалась судьба первого места в общекомандном зачёте. Корейцы выиграли финальный бой, но Россия имела очень высокие шансы на победу», — передаёт слова Джин-Банг Янга корреспондент «Чемпионата» Альбина Ахатова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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