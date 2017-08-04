Рафати: надеемся, отношения США и Китая улучшатся благодаря тхэквондо

Генеральный секретарь Всемирной федерации тхэквондо Хосс Рафати на пресс-конференции, посвящённой стартующему в Москве этапу Гран-при, отметил большую работу, которую проделывает президент федерации Чунг Вон Чо.

«Президент Чунг Вон Чо – президент мира. Он делает очень много для развития международных отношений путём спорта. Мы надеемся, что отношения между США и Китаем улучшатся благодаря сотрудничеству в тхэквондо. В разных странах проводят семинары и лагеря, помогают беженцам», — передаёт слова Рафати корреспондент «Чемпионата» Альбина Ахатова.