«Дина» объявила о расставании с главным тренером Зоидзе

Московский мини-футбольный клуб «Дина» на своём официальном сайте объявил о расставании с главным тренером Бесо Зоидзе. В 2016 году Зоидзе сменил Андрея Юдина, который возглавлял «Дину» с 2013 года. Ранее он возглавлял «Спартак» и «Газпром-Югра».

«Наш клуб и Бесо Гурамович Зоидзе расторгли контракт по обоюдному согласию. Благодарим его за великолепную работу. Бесо Гурамович смог сплотить коллектив и добиться с ним отличных результатов, таких как Кубок России и серебро чемпионата», — говорится в сообщении.