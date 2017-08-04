Писториус возвращён в тюрьму после ночи, проведённой в больнице

Шестикратный паралимпийский чемпион южноафриканец Оскар Писториус, отбывающий шестилетнее тюремное заключение за убийство своей подруги Ревы Стенкамп, возвращён в тюрьму из больницы, куда он был доставлен накануне с жалобами на боли в груди, сообщает Reuters.

Спортсмен провёл ночь в больнице, где врачи оценивали его состояние. Ранее появилась информация, что у Писториуса мог случиться сердечный приступ.

14 февраля 2013 года Писториус застрелил свою девушку из пистолета через дверь туалета. По словам Оскара, он принял Риву за грабителя. 21 октября 2014 года Оскар был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорён к пяти годам лишения свободы, а 20 октября 2015-го был выпущен из тюрьмы по УДО (программа условно-досрочного освобождения) и помещён под домашний арест. С начала ноября рассматривалась апелляция прокуратуры ЮАР на решение суда.

4 декабря Верховный суд ЮАР удовлетворил апелляцию прокуратуры на приговор Писториусу и постановил, что Писториус умышленно убил Реву Стенкамп.

