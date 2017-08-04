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Бах: сейчас слишком рано говорить о сроках решения по допуску россиян на ОИ-2018

4 августа 2017, пятница. 16:22 Другие

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах по итогам встречи с руководством Международной ассоциации легкоатлетических федераций сказал, что МОК не влияет на деятельность IAAF по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики, а также рассказал о борьбе с допингом и незаконными ставками и о допуске российских спортсменов на Игры-2018.

««Это вопрос международной федерации, которая вправе решать вопросы, касающиеся как бывшего руководства, так и доклада Макларена. Это касается и национальной федерации в России. Я могу только повторить слова Коэ о том, что это вопрос IAAF, которая сама решает свои внутренние дела.

Именно по этой причине другие международные федерации приняли другое решение по российскому вопросу, там были иные обстоятельства. Мы уважаем это решение. Это было связано с тем, что в других видах спорта национальные федерации не были замешаны в манипуляциях.

IAAF проводит чемпионат мира по своим правилам. Я не могу давать рекомендации и влиять на решения комиссии и исполкома федерации. Это их работа, остальное — спекуляция.

Мы обсудили наследие, которое осталось после Олимпийских игр и предстоящий чемпионат мира. Мы также дали оценку тому, как прошли соревнования по лёгкой атлетике в Рио-де-Жанейро. У нас одна цель — сделать борьбу с допингом более независимый и эффективной. Поэтому сегодня мы также обсудили независимую систему тестирования. Мы ещё не знаем, когда работа над ней будет завершена. Коэ спросил, как мы можем помочь в этом деле, и выразил поддержку со стороны IAAF в независимом тестировании.

Сегодня мы обсудили вопрос манипуляций со ставками и согласились работать вместе ещё ближе по этой проблеме. Также мы по этому вопросу намерены сотрудничать с Интерполом и ООН, чтобы бороться с криминальными явлениями в спорте. Если мы приложим двойные усилия, то и отдача будет соответствующей.

Участие россиян в Олимпиаде-2018? Две комиссии сейчас работают и представят результаты, на основе которых мы примем решение. Я не могу спекулировать на тему сроков, но сейчас слишком рано", — цитирует Баха ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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ОИ-2018 Томас Бах Допинг
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4 августа 2017, пятница
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