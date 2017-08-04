Определились все участники Суперфинала ЧР по пляжному футболу

Саратовская «Дельта» в матче 16-го тура чемпионата России по пляжному футболу в Москве уверенно переиграла местный «Строгино» со счётом 6:2. Дубль в составе «Дельты» оформил Михаил Чурляев. В другом матче тура «Сити» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 5:7.

Этот успех гарантировал «Дельте» участие в домашнем Суперфинале, который пройдёт в Саратове с 10 по 20 августа. Также борьбу за награды турнира продолжат московские ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак», питерские «Кристалл» и «Сити».

Напомним, что первые две команды по итогам регулярного чемпионата начнут выступление в Суперфинале с полуфинальной стадии, а оставшиеся четыре клуба — с четвертьфиналов.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Третий этап. Москва

16-й тур

«Дельта» (Саратов) — «Строгино» (Москва) — 6:2 (2:1, 4:0, 0:1).

«Сити» (Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара) — 5:7 (2:2, 2:0, 1:5).