Эфиопская бегунья: в Азербайджане к нам относятся как к спортивным рабам

26-летняя эфиопская бегунья Лили Абдуллаева, выступавшая с 2009 года за Азербайджан, рассказала о том, что ей не выплачивали призовые и заставляли принимать допинг.

«К нам относятся как к спортивным рабам. Мне обещали хорошую зарплату, дом, дорогие машины, если я буду выигрывать, но я ничего не получила. Мои призовые были украдены, меня обманом заставили принимать допинг. И я никому бы не посоветовала повторить это.

Через восемь месяцев я спросила тренера, почему он не заплатил мне заработаннst 1000 долларов, угрожала, что обращусь к президенту федерации. Как только я сказала это, он отдал мне деньги. Оказалось, что он оставлял их себе начиная с третьего месяца моих выступлений.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме в 2011 году у меня была травма, но мне было приказано выйти на старт в любом случае. После разминки тренер подошёл ко мне и сказал: «Открой рот». Я открыла, он положил на язык таблетку, я её проглотила. Когда мне хватило смелости спросить, что он мне даёт, он ответил: «Это поможет тебе, если ты боишься, ты будешь сильнее». Но он отвлёкся и забыл, что оставил упаковку лекарства рядом со мной. Я прочитала, что это был трибулус тестостерон. Я зашла в Интернет, чтобы посмотреть побочные эффекты, одним из них было бесплодие. Когда я прочитала это, очень разозлилась. Я боролась за лучшую жизнь, а не для того, чтобы иметь проблемы с зачатием в будущем. Но об этом они не заботились.

Он обещал отправить оставшуюся часть призовых мне в Эфиопию, когда я вернусь, но не сделал этого», — приводит слова Абдуллаевой The Guardian.

В Федерации лёгкой атлетики Азербайджана заявили, что спортсменка выступала за клуб, который выплатил ей все призовые, а финансовых договоренностей с федерацией у нее никогда не было. Обвинения в допинге в федерации также опровергли тем, что все пробы спортсменки в период выступления за Азербайджан с 2009 по 2013 год были чистыми.