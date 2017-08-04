«Локомотив» вышел в лидеры ЧР по пляжному футболу

В Москве продолжаются игры 16-го тура чемпионата России по пляжному футболу. ЦСКА уступил «Локомотиву» со счётом 5:6 и позволил «железнодорожникам» выйти на первое место в турнирной таблице. Дубли в составе «Локомотива» оформили Маурисиньо и Катарино, у «армейцев» дважды отличился Нуритдин Мамадиев.

В другом матче «Кристалл» из Санкт-Петербурга одержал волевую победу над столичным «Спартаком» со счётом 5:4. Благодаря этому успеху питерцы обошли красно-белых в турнирной таблице, поднявшись на третье место.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Третий этап. Москва

16-й тур

ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 5:6 (4:2, 0:1, 1:3).

«Спартак» (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 4:5 (3:1, 0:1, 1:3).