Бельгиец Тенс стал победителем «Тура Польши», Закарин — 11-й

Голландский гонщик Ваут Пулс из команды Sky выиграл седьмой, заключительный этап веломногодневки «Тур Польши». Вторым финишировал британец Адам Йейтс (Orica Scott), третьим — поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe). Россиянин Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) стал 14-м.

В общем зачете гонки победу одержал бельгиец Дилан Тойнс из команды BMC. Второе место занял Майка, который уступил победителю всего 2 секунды. Тройку замкнул Пулс (+3 секунды). Закарин завершил «Тур Польши» на 11-й позиции.

Велоспорт. Шоссе. «Тур Польши». 7-й этап

1. Ваут Пулс (Нидерланды, Sky) – 3.26,20.

2. Адам Йейтс (Великобритания, Orica Scott) – то же время.

3. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – то же время…

14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – +0,56.

Итоговый зачет

1. Дилан Тенс (Бельгия, BMC) — 27.07,47

2. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – +0,02

3. Ваут Пулс (Нидерланды, Sky) — +0,03…

11. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – +1,29.