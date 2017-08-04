Зотова и Садыков стали призёрами ЧЕ среди юношей в плавании на открытой воде

В Марселе (Франция) стартовало первенство Европы по плаванию на открытой воде. Первый комплект медалей разыграли юноши и девушки 14-15 лет на дистанции 5 км.

В соревнованиях девушек итальянка Джулия Салин в борьбе за первое место совсем немного обыграла россиянку Екатерину Зотову. Судьбу золотой медали решил фотофиниш.

У юношей россиянин Руслан Садыков завоевал бронзу, пропустив вперед венгров Силарда Гайашши и Золтана Таби. Четвёртое место у россиянина Александра Степанова.

Плавание на открытой воде. Чемпионат Европы

Девушки, 5 км

1. Джулия Салин (Италия) – 59.11,10

2. Екатерина Зотова (Россия) – 59.12,70

3. Кинчо Галь (Венгрия) – 59.22,90...

9. Яна Курцева (Россия) – 59.49,30...

11. Валерия Алхимова (Россия) – 1:00.40,00

Юноши, 5 км

1. Силард Гайашши (Венгрия) – 55.14,50

2. Золтан Таби (Венгрия) – 55.17,30

3. Руслан Садыков (Россия) – 55.21,90

4. Александр Степанов (Россия) ­ – 55.26,10...

8. Евгений Митин (Россия) – 55.30,80