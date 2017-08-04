Зотова и Садыков стали призёрами ЧЕ среди юношей в плавании на открытой воде

В Марселе (Франция) стартовало первенство Европы по плаванию на открытой воде. Первый комплект медалей разыграли юноши и девушки 14-15 лет на дистанции 5 км.
В соревнованиях девушек итальянка Джулия Салин в борьбе за первое место совсем немного обыграла россиянку Екатерину Зотову. Судьбу золотой медали решил фотофиниш.
У юношей россиянин Руслан Садыков завоевал бронзу, пропустив вперед венгров Силарда Гайашши и Золтана Таби. Четвёртое место у россиянина Александра Степанова.
Плавание на открытой воде. Чемпионат Европы
Девушки, 5 км
1. Джулия Салин (Италия) – 59.11,10
2. Екатерина Зотова (Россия) – 59.12,70
3. Кинчо Галь (Венгрия) – 59.22,90...
9. Яна Курцева (Россия) – 59.49,30...
11. Валерия Алхимова (Россия) – 1:00.40,00
Юноши, 5 км
1. Силард Гайашши (Венгрия) – 55.14,50
2. Золтан Таби (Венгрия) – 55.17,30
3. Руслан Садыков (Россия) – 55.21,90
4. Александр Степанов (Россия) – 55.26,10...
8. Евгений Митин (Россия) – 55.30,80