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Кузнецов первенствовал на этапе мировой серии Гран-при по тхэквондо в Москве

4 августа 2017, пятница. 21:55 Другие

Три медали завоевали российские спортсмены в первый день соревнований первого этапа мировой серии Гран-при по тхэквондо, который стартовал в Москве.

Роман Кузнецов одержал победу в весовой категории свыше 80 кг, одолев в финале соперника из Южной Кореи Ин Гё Дона. Бронзовыми призёрами стали ещё один россиянин Юрий Кириченко и хорват Ведран Голец.

В соревнованиях женщин Ольга Иванова завоевала бронзу в категории свыше 67 кг. Победу одержала Бьянка Уолкден из Великобритании, победившая в финале Ким Бич На из Южной Кореи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ольга Иванова
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