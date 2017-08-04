Кузнецов первенствовал на этапе мировой серии Гран-при по тхэквондо в Москве

Три медали завоевали российские спортсмены в первый день соревнований первого этапа мировой серии Гран-при по тхэквондо, который стартовал в Москве.

Роман Кузнецов одержал победу в весовой категории свыше 80 кг, одолев в финале соперника из Южной Кореи Ин Гё Дона. Бронзовыми призёрами стали ещё один россиянин Юрий Кириченко и хорват Ведран Голец.

В соревнованиях женщин Ольга Иванова завоевала бронзу в категории свыше 67 кг. Победу одержала Бьянка Уолкден из Великобритании, победившая в финале Ким Бич На из Южной Кореи.