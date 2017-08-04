Меньков квалифицировался в финал ЧМ в прыжках в длину

Чемпион мира 2013 года Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом, квалифицировался в финал соревнований в прыжках в длину на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который стартовал в Лондоне.

В первой же попытке российский спортсмен показал результат 8,07 метра, что превышает квалификационный норматив, необходимый для попадания в финал (8,05).

В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских спортсменов. Все они выступают под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.