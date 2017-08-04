Скалдина: никогда не считала себя украинской гимнасткой, советской — да

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 1992, шестикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР по художественной гимнастике Оксана Скалдина рассказала, почему решила переехать с Украины в Россию.



«После окончания Олимпиады в Барселоне у меня появился страх перед судьями, тем более что вид спорта субъективный. Передо мной стояли оценки 9,6 за идеальное исполнение, и перешагнуть это я не смогла. Месяц после Барселоны был очень сложным, и если бы не приглашение в Австралию – не знаю, как удалось бы это всё выдержать. Я вообще не хотела вспоминать о гимнастике. А потом выступила на показательных соревнованиях и вскоре переехала в Россию.



Если честно, я просто сбежала от своих тренеров, которые убеждали меня вернуться в спорт. Конечно, и любовь свою роль сыграла, и романтика. Я до рождения Даши своим родным городом Киев считала, а потом поняла, что я москвичка, что Россия – моя родная страна. Да я себя никогда украинской гимнасткой и не считала. Советской – да. Мы воспитывались в другом совершенно обществе. Да я себя и хохлушкой не считала, так как всегда говорила по-русски. А теперь, когда большую часть жизни в России прожила, и подавно. Просто сложно воспринимать всё то, что происходит. Сложно и непонятно», — сказала Скалдина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

«Я сбежала из Новогорска. Меня поймали на вокзале и повезли на Олимпиаду» Подброшенные газеты с грязью, превращение подруги в соперницу, попытка побега – Оксана Скалдина о главном скандале Олимпиады-1992.