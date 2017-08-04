Муллина вышла в финал ЧМ в прыжках с шестом, Сидорова — нет

Россиянка Ольга Муллина, выступающая под нейтральным флагом, квалифицировалась в финал соревнований в прыжках с шестом на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который стартовал в Лондоне. Муллина с третьей попытки взяла высоту 4,55 метра. Выше в квалификации прыгнула только чемпионка Олимпийских игр 2016 года гречанка Екатерини Стефаниди. Высота 4,55 покорилась восьми спортсменкам.

Ещё одна россиянка, выступающая под нейтральным флагом, Анжелика Сидорова не сумела пробиться в финал. Она трижды не смогла взять планку на высоте 4,50 метра. Олимпийская чемпионка 2012 года американка Дженнифер Сур также не смогла пробиться в финал, трижды потерпев неудачу на высоте 4,55 метра.