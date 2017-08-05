Фара завоевал золото ЧМ-2017 в беге на 10 000 м и стал 6-кратным чемпионом мира

Четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара завоевал первую золотую медаль чемпионата мира – 2017 по лёгкой атлетике, который стартовал в Лондоне. Фара первенствовал в беге на 10 000 метров с лучшим результатом сезона в мире — 26 минут 49,51 секунды.

Серебряным призёром стал Джошуа Чептегеи из Уганды, установивший личный рекорд (26.49,94). Бронзу завоевал кениец Пол Тануи (26.50,60).

Фара стал шестикратным чемпионом мира. На дистанции 10 000 метров в его активе серебро ЧМ-2011 и три золота (2013, 2015, 2017).