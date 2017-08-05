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Фара: это было моё величайшее выступление. Я люблю Лондон, я люблю людей!

5 августа 2017, суббота. 02:41 Другие

Британец Мо Фара не скрывал эмоций после завоевания первой золотой медали чемпионата мира – 2017 по лёгкой атлетике, который стартовал в Лондоне. Лондонец признался в любви к своему городу и болельщикам, а также отметил, что получил повреждение в забеге на 10 км и в настоящий момент испытывает болевые ощущения.

«Да, это было моё величайшее выступление. И одна из самых сложных гонок в моей жизни. Кенийцы, угандийцы и эфиопы работали против меня. Но это была честная борьба. Мне просто нужно было оставаться сильным, верить в себя — я не мог проиграть в своём родном городе.

Сейчас мне немного больно, У меня есть повреждения — несколько порезов и царапин. Но я пройду обследование у пары врачей и буду готовиться к финалу на 5000 метров. Для этого у меня есть несколько дней.

Я многим обязан жителям Лондона, другого такого города нет. Не существует места лучше дома. Я люблю Лондон. Я люблю людей», — цитирует чемпиона The Guardian.

Фара завоевал золото ЧМ-2017 в беге на 10 000 м и стал 6-кратным чемпионом мира
Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
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Мо Фара
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