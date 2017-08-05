Чупков: жаль, что сборная России не вышла из группы на Кубке конфедераций

Чемпион мира 2017 года и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Антон Чупков рассказал, почему сделал выбор в пользу брасса, а также признался, что более футбольный и хоккейный ЦСКА.

«Так пошло в детстве. У меня лучше всего брасс получался – тренер сделал акцент именно на этом виде.

Я всегда смотрю футбол и хоккей. И по возможности стараюсь посещать игры. Я – спортсмен ЦСКА и очень переживаю за «армейцев» и в той, и в другой игре. Жаль только, что наша футбольная сборная не вышла из группы на домашнем Кубке конфедераций", — приводит слова Чупкова «Вечерняя Москва».