Толкатель ядра Лесной не вышел в финал ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне

Россиянин Александр Лесной не смог пробиться в финал соревнований в толкании ядра на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. В одной из попыток Александр толкнул снаряд на 19,67 метра, а две другие попытки оказались неудачными. Этого результата не хватило для продолжения борьбы за награды.

Финал чемпионата мира в толкании ядра у мужчин пройдёт 6 августа в вечерней сессии.

Александр, как и все российские спортсмены, допущенные до участия в чемпионате мира в Лондоне, выступают в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики.