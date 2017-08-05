Толкатель ядра Лесной: судья меня морально убил, ни за что поставил два крестика

Российский толкатель ядра Александр Лесной, не попавший в финал чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне, объяснил свою неудачу некачественной работой судей.

«У меня нет слов. Я в шоке от работы судьи. Просто ни за что два крестика поставил. Я выполнил очень хорошую первую попытку без всяких заступов, но судья мне её не засчитал. Я её хорошо сделал, пошёл к Виктору Бутенко, который мне подсказывал. Я даже на табло не смотрел, знал, что всё чётко сделал. Бутенко сказал, что у меня всё хорошо, ядро точно улетело за 20,75. А потом я поворачиваюсь и вижу, что попытка не засчитана.

Я накричал на судью. У меня всё чисто было, никаких заступов. Он мне и третью попытку не засчитал. Судья меня морально убил сегодня. Протест подавать поздно, потому что надо было сразу требовать переизмерения. Но я был один", — приводит слова Лесного ТАСС.