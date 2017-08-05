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Представитель Лесного: протеста не будет, Александр допустил технические ошибки

5 августа 2017, суббота. 14:44 Другие

Начальник отдела спортивных программ Всероссийской Федерации лёгкой атлетики Елена Орлова, которая на чемпионате мира в Лондоне является официальным представителем нейтральных спортсменов, заявила, что отказалась от подачи протеста на судейство выступления российского толкателя ядра Александра Лесного после просмотра видеозаписи его попыток.

«Протест подавать не будем, это техническая ошибка спортсмена. Спортсмен перенервничал, совершил две ошибки. Та попытка, которая была засчитана, оказалась не очень далёкой, к сожалению. Такое бывает. По итогам просмотра видеозаписи был выявлен ряд технических ошибок, допущенных Александром, в том числе отрыв ядра от шеи и отведение локтя», — приводит слова Орловой ТАСС.

Напомним, что Лесному судья не засчитал две попытки из трёх, а результата засчитанной попытки не хватило для выхода в финал.

Орлова собирается подать протест на судейские решения по толкателю ядра Лесному
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Александр Лесной
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