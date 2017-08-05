Клишина: не важно, что говорит регламент, ведь все знают, что мы из России

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала тот факт, что будет выступать на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне под нейтральным флагом.

«Мы будем выступать в нейтральном статусе, но все знают, что мы представляем Россию. И, главное, мы внутри об этом знаем. Так что не так важно, что говорит регламент. Мы можем говорить о том, что мы из России, можем носить форму с гербом России и названием страны. Но нельзя включать на телефоне гимн России или музыку, напоминающую его.

Сложно выступать на соревнованиях без партнёров по сборной, потому что мы всегда поддерживаем друг друга. Хорошо, что на чемпионате мира не я одна. Нас в Лондоне 19 человек", — приводит слова Клишиной BBC.