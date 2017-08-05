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Загорулько: высокий личный результат — не основание побеждать на соревнованиях

5 августа 2017, суббота. 17:42 Другие

Заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Евгений Загорулько прокомментировал провал прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой в первый день чемпионата мира в Лондоне.

«Задачи выступить на чемпионате мира нашим спортсменам и тренерам в этом году не ставилось. Изначально план сверстывался только для участия в чемпионате России. А Лондон, в силу известных обстоятельств, случился на авось для очень многих ребят, поэтому судить наших спортсменов сегодня рано. Лучше разобраться, почему так мало атлетов выполнили нормативы.

Как объяснить неудачи Анжелики Сидоровой? Высокий личный результат не даёт основания побеждать на всех соревнованиях. В том же секторе олимпийская чемпионка Дженнифер Сур не смогла взять 4,55, а чемпион Рио в прыжках в длину Джефф Хендерсон также не прошёл в финал. Но я бы не стал сравнивать этих спортсменов. Во-первых, американцы — олимпийские чемпионы, а Сидорова — нет. Однако квалификационный результат она должна была показывать, как и они. Но это индивидуальные виды, и у каждого свои причины. Не исключено, что американцы были слишком самонадеянными, а у Сидоровой были хорошо известные обстоятельства, и вся эта нервотрёпка с допуском не могла пройти бесследно. Надо выступать и молчать. Мы приняли условия игры, которые нам предложили, и теперь надо делать своё дело и думать о своём поведении в секторе», — приводит слова Загорулько «Газета.Ru».

Муллина вышла в финал ЧМ в прыжках с шестом, Сидорова — нет
Источник: Газета.Ru Сообщить об ошибке
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Анжелика Сидорова
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