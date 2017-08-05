Забелинская завоевала бронзу в групповой гонке на ЧЕ в Дании

Российская велогонщица Ольга Забелинская завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по велоспорту на шоссе, который проходит в Хернинге (Дания). Забелинская финишировала третьей в групповой гонке. Победительницей стала голландка Марианна Вос, серебряную медаль завоевала итальянка Джорджия Бронцини.

Забелинская является двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (в групповой и раздельной шоссейных гонках), серебряным призёром Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (в индивидуальной гонке с раздельным стартом).

В Дании она выступает с травмой руки, полученной в мае.