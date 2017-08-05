Лесной: то, что сказал в гневе, не хотел доносить до мира

Две дальние попытки российского толкателя ядра Александра Лесного в квалификации чемпионата мира в Лондоне не были засчитаны из-за технических ошибок спортсмена – отведение локтя и отрыв снаряда от шеи. После видеопросмотра протест подан не был, однако в СМИ попали эмоциональные комментарии Лесного о судействе.

«Извиняюсь за эмоции и сказанное, я был зол на судью, потому как он посчитал по-своему, как мне уже после сказали, что я отрывал ядро от шеи, и в этом он был уверен, что бросок был. Бред полный, не знающий правил судья! Своё мнение – то, что я сказал в гневе вам, я не хотел доносить до мира. Я вам высказал просто наедине, как человек человеку, не подумав, что вы это пустите. И судью в секторе я плохими словами не обзывал. Крикнул ему только, что он неправильно судит. Я ни в коем разе не хотел подвести команду или ещё что то», — написал Лесной, комментируя пост в «Фейсбук» начальника отдела по работе со СМИ сайта RusAthletics Аллы Глущенко.