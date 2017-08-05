Ланда выиграл «Вуэльту Бургоса», Чернецкий — восьмой

Колумбийский гонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес выиграл пятый этап веломногодневки «Вуэльта Бургоса». Вторым финишировал испанец Энрик Мас из Quick-Step Floors. Третьим — испанец Микель Ланда из Sky, который и выиграл гонку в общем зачёте.

Лучший из российских участников – гонщик «Астаны» Сергей Чернецкий — занял 8-е место на заключительном этапе и в итоговом протоколе гонки.

Велошоссе. Многодневка «Вуэльта Бургоса». 5-й этап

1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 3.11,42.

2. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – отставание 0,05.

3. Микель Ланда (Испания, Sky) – +0,11…

8. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 0,48.

Итоговый зачёт

1. Микель Ланда (Испания, Sky) – 18.12,47.

2. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – отставание 0,40.

3. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floor) – +0,46…

8. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – +2,19.