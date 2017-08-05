Большунов выиграл чемпионат мира по лыжероллерам в масс-старте

Россиянин Александр Большунов победил на чемпионате мира по лыжероллерам в гонке с масс-старта на 20 км классическим стилем, которая прошла в Соллефтео (Швеция). На 8 секунд он опередил шведа Андерса Свандебо. Третье место занял ещё один шведский лыжероллист — действующий обладатель Кубка мира Робин Норум. Россиянин Андрей Нищаков стал десятым, Антон Шатагин — 11-м, Андрей Смолянин — 13-м.

В женской гонке первенствовала шведка Линн Сёмскар, второй финишировала словачка Алёна Прохазкова, бронзовым призёром стала ещё одна шведка Майя Дальквист. Все россиянки попали в десятку сильнейших. Светлана Николаева стала пятой, Ольга Михайлова – шестой, Варвара Прохорова — восьмой, Ольга Плотникова — девятой.