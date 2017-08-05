Литовец Гуджюс стал чемпионом мира в метании диска

Литовский спортсмен Андрюс Гуджюс завоевал золотую медаль в метании диска на чемпионате мира, который проходит в Лондоне, в лучшей попытке показав результат 69,21 метра. Всего 2 см уступил победителю серебряный призёр швед Даниэль Столь (69,19). Бронзу взял американец Мэйсон Финли (68,03). Все лучшие результаты были показаны дискоболами во второй попытке.

В соревнованиях по метанию диска принимал участие российский спортсмен Виктор Бутенко, выступавший под нейтральным флагом. Бутенко показал в квалификации 23-й результат и не смог пробиться в финал.