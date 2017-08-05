Аяна завоевала золото чемпионата мира в беге на 10 000 м

Бегунья из Эфиопии олимпийской чемпионкой 2016 года Алмаз Аяна завоевала золотую медаль в беге на 10 000 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне, показав результат 30 минут 16,32 секунды.
Второе место заняла ее соотечественница Тирунеш Дибаба (31.02,69), бронзовым призером стала Агнес Тироп из Кении (31.03,50).
Аяне принадлежит мировой рекорд в беге на 10 000 метров — 29.17,45.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Женщины. 10 000 м
1. Алмаз Аяна (Эфиопия) – 30.16,32.
2. Тирунеш Дибаба (Эфиопия) – 31.02,69.
3. Агнес Тироп (Кения) – 31.03,50.