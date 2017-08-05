Майкин получил приз организаторов «Тура Польши» за спасение пелотона от пони

Российский гонщик «Газпром-Русвело» Роман Майкин получил специальный приз от организаторов веломногодневки «Тур Польши» за спасение пелотона от пони на 6-м этапе гонки, прошедшем 3 августа. Во время гонки пони выбежал на трассу, преодолел с гонщиками часть дистанции, после чего Майкин направил его в один из переулков.

«Тур Польши». 6-й этап. Ковбой и пони на трассе. Спасибо организаторам «Тура Польши» за специальный приз и за крутую гонку. И заботьтесь о «братьях наших меньших»», – написал Майкин на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «Инстаграм».