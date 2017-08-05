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Маньонга выиграл ЧМ в прыжках в длину, Меньков — четвёртый

5 августа 2017, суббота. 23:44 Другие

Чемпион мира 2013 года россиянин Александр Меньков, выступавший под нейтральным флагом, занял четвёртое место в прыжках в длину на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне.

Меньков показал результат 8,27 метра еще в первой попытке. Пять следующих попыток россиянина были неудачными из-за заступа. Долгое время результат Менькова был третьим, но его смог превзойти Рушвал Самааи из ЮАР. Чемпионом мира стал еще один спортсмен из ЮАР — Луво Маньонга.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Мужчины. Прыжки в длину

1. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,48.
2. Джэррион Лоусон (США) – 8,44.
3. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,32.
4. Александр Меньков (Россия) – 8,27.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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