Маньонга выиграл ЧМ в прыжках в длину, Меньков — четвёртый

Чемпион мира 2013 года россиянин Александр Меньков, выступавший под нейтральным флагом, занял четвёртое место в прыжках в длину на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне.
Меньков показал результат 8,27 метра еще в первой попытке. Пять следующих попыток россиянина были неудачными из-за заступа. Долгое время результат Менькова был третьим, но его смог превзойти Рушвал Самааи из ЮАР. Чемпионом мира стал еще один спортсмен из ЮАР — Луво Маньонга.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Мужчины. Прыжки в длину
1. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,48.
2. Джэррион Лоусон (США) – 8,44.
3. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,32.
4. Александр Меньков (Россия) – 8,27.