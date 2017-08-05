Гатлин стал чемпионом мира в беге на 100 м, Болт — третий

Олимпийский чемпион 2004 года американец Джастин Гатлин стал чемпионом мира в беге на 100 метров, преодолев дистанцию за 9,92 секунды. Восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира Усэйн Болт из Ямайки занял третье место — 9,95. Для обоих спортсменов это лучшие результаты в сезоне.

Серебряным призёром чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, стал американец Кристиан Колеман — 9,94.

Этот забег стал последним личным стартом в карьере ямайского спринтера Усэйна Болта.