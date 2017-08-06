Шафер лидирует на ЧМ по лёгкой атлетике после четырёх видов семиборья

На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне прошли соревнования в четырёх из семи видов в семиборья. После первого дня соревнований лидирует немецкая спортсменка Каролин Шафер. Всего 22 балла уступает ей Нафиссату Тиам из Бельгии. На третьем месте кубинка Йоргелис Родоригес.

6 августа участницам семиборья предстоит выйти на старт ещё в трёх видах.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Женщины. Семиборье. После 4 видов из 7

1. Каролин Шафер (Германия) – 4036.

2. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 4014.

3. Йоргелис Родоригес (Куба) – 3905.