Шафер лидирует на ЧМ по лёгкой атлетике после четырёх видов семиборья

На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне прошли соревнования в четырёх из семи видов в семиборья. После первого дня соревнований лидирует немецкая спортсменка Каролин Шафер. Всего 22 балла уступает ей Нафиссату Тиам из Бельгии. На третьем месте кубинка Йоргелис Родоригес.
6 августа участницам семиборья предстоит выйти на старт ещё в трёх видах.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Женщины. Семиборье. После 4 видов из 7
1. Каролин Шафер (Германия) – 4036.
2. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 4014.
3. Йоргелис Родоригес (Куба) – 3905.