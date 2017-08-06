Болт: мне грустно, что я не смог выйти и победить, мой старт убил меня

Ямайский спринтер Усэйн Болт прокомментировал выступление в финальном забеге на 100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне, где он завоевал бронзовую медаль.

«Мой старт убил меня. Обычно я бегу лучше в каждом следующем раунде турнира, но, увы, не в этот раз. Пока не понял, почему я проиграл.

Поддержка была выдающейся.Трибуны буквально стояли за моей спиной и гнали меня вперёд. Очень ценю это. Это было замечательно. Знал, что болельщики придут поддержать меня. Мне грустно, что я не смог выйти и победить.

Мне не удалось раскрыться к финишу. Я зажался. Это лишь одна из вещей, которые не стоило делать. Это имеет значение. Мне некомфортно в этих стартовых колодках, но нужно работать с тем, что есть, не могу жаловаться.

А Гэтлин – отличный соперник. Нужно быть в отличной форме, чтобы выигрывать у него. Я ценю, что соревновался с ним, он хороший человек», — приводит слова Болта ВВС.