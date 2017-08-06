Карякин сыграл вничью с Каруаной в Сент-Луисе, Карлсен потерпел поражение

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в четвёртом раунде турнира в Сент-Луисе. Россиянин завершает ничейным результатом второй игровой день кряду.



Француз Максим Вашье-Лаграв нанёс первое поражение на турнире чемпиону мира Магнусу Карлсену.



Отметив и успех россиянина Яна Непомнящего, который одержал победу над американцем Хакару Накамуру. Ещё в двух партиях шахматисты поделили очки — Левон Аронян сыграл вничью с Вишванатаном Анандом, а Петр Свидлер — с Уэсли Со.



После четырёх раундов в турнирной таблице лидирует Вашье-Лаграв, в активе которого 3 очка. На счету Каруаны 2,5 очка. У Карлсена, Карякина, Со и Ананада — по 2 очка, у Накамуры, Свидлера и Непомнящего по 1,5 балла.