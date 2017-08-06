Болт: доказал миру, что являюсь одним из величайших спортсменов

Ямайский спринтер Усэйн Болт после финального забега на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне произнёс прощальные слова, отметив собственные заслуги и спортивные достижения. В своём последнем личном забеге Болт взял бронзу, уступив золото американцу Джастину Гэтлину.



«Я доказал миру, что являюсь одним из величайших спортсменов. Не думаю, что сегодняшний результат что-то изменит. Я выполнил свою роль в качестве спортсмена, поднял спорт на новый уровень и показал, что он может быть лучше.



На протяжении многих лет я показывал, что я уникален и делаю всё по-другому. Не думаю, что после меня будет кто-то другой.



Спасибо всем за поддержку. Именно она заставляла меня делать всё возможное. Я благодарю Лондон за всю любовь и признательность. Просто мне жаль, что я не сумел показать то, что хотел», — цитирует восьмикратного олимпийского чемпиона The Telegraph.