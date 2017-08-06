Гэтлин: невысокие результаты не связаны с ужесточением антидопинговых мер

Победитель чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне на дистанции 100 метров американец Джастин Гэтлин заявил, что не видит связи между падением результатов в спринте и ужесточением антидопинговых правил.

«Никакой зависимости тут нет. На результаты влияют множество факторов. Не надо забывать, что перед этим чемпионатом мира у всех нас был тяжёлый сезон с выступлениями, травмами и другими проблемами. При этом мы продолжаем упорно тренироваться, чтобы бегать как можно быстрее, а вы просто нажимаете на кнопки своих ноутбуков», — приводит слова Гэтлина The Guardian.