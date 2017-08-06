Болт: предположение о связи результатов и допинга — неуважение к спортсменам

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике ямайский спринтер Усэйн Болт прокомментировал мнение некоторых журналистов и специалистов о том, что падение результатов в спринте связано с ужесточением антидопинговых мер.

«Иногда показывать лучшие секунды мешают травмы, иногда — ветер и другие погодные условия. Я считаю, что такие предположения являются полным неуважением к спортсменам и тренерам, которые упорно трудятся ради побед и радости болельщиков», — приводит слова Болта The Guardian.