Албегов выиграл ЧР по тяжёлой атлетике в весе свыше 105 кг

Бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Руслан Албегов стал победителем чемпионата России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. По сумме рывка и толчка он поднял 410 кг. Серебряную медаль завоевал Магомед Абуев, а замкнул тройку призёров Чингиз Могушков.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Мужчины. Весовая категория свыше 105 кг
1. Руслан Албегов – 410 кг (185 кг в рывке + 225 кг в толчке).
2. Магомед Абуев – 405 кг (185+220).
3. Чингиз Могушков – 402 кг (186+216).