Шубенков вышел в полуфинал ЧМ в Лондоне в беге на 110 м с барьерами

Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков вышел в полуфинал чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне. В своём забеге на предварительной стадии 26-летний уроженец Барнаула показал третий результат, преодолев дистанцию за 13,47 секунды. Сергей уступил испанцу Орландо Ортеге (13,37 секунды) и Ханслу Парчменту с Ямайки (13,42 секунды).

Напомним, что Шубенков, как и другие 18 российских легкоатлетов на чемпионате мира в Лондоне, выступает под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Лучшее время в предварительных забегах показал американец Арис Мерритт – 13,16 секунды. Полуфинальные забеги пройдут сегодня вечером, 6 августа, а финал состоится 7 августа.