Шубенков: утром бежалось тяжело, но первая задача решена. Будем бороться дальше

Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков, пробившийся в полуфинал чемпионата мира в Лондоне с третьим результатом в своём забеге, прокомментировал выступление на предварительной стадии.

«Утром бежалось тяжело, тем не менее мне удалось выйти в полуфинал. Значит, первую задачу решил, всё нормально. Будем бороться дальше», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

Напомним, что Шубенков, как и другие 18 российских легкоатлетов на чемпионате мира в Лондоне, выступает под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.