Челимо завоевала золото чемпионата мира по лёгкой атлетике в марафоне

В легкоатлетическом марафоне среди женщин, прошедшем в рамках чемпионата мира в Лондоне (Великобритания), золотую медаль завоевала Роуз Челимо из Бахрейна (2:27.11). Серебряным призёром стала бегунья из Кении Эдна Киплагат (2:27.18), бронза – у американской спортсменки Эми Крэгг (2:27.18).

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания)

Женщины. Марафон

1. Роуз Челимо (Бахрейн) – 2:27.11.

2. Эдна Киплагат (Кения) – 2:27.18.

3. Эми Крэгг (США) – 2:27.18.