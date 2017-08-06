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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Вечерняя сессия
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Челимо завоевала золото чемпионата мира по лёгкой атлетике в марафоне

Челимо завоевала золото чемпионата мира по лёгкой атлетике в марафоне
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В легкоатлетическом марафоне среди женщин, прошедшем в рамках чемпионата мира в Лондоне (Великобритания), золотую медаль завоевала Роуз Челимо из Бахрейна (2:27.11). Серебряным призёром стала бегунья из Кении Эдна Киплагат (2:27.18), бронза – у американской спортсменки Эми Крэгг (2:27.18).

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания)
Женщины. Марафон

1. Роуз Челимо (Бахрейн) – 2:27.11.
2. Эдна Киплагат (Кения) – 2:27.18.
3. Эми Крэгг (США) – 2:27.18.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2017. Беговые
Женщины. Марафон
06 августа 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Роуз Челимо
Бахрейн
2:27:11
2
Эдна Нгерингвони