Кристофф стал победителем групповой гонки на ЧЕ по велоспорту

Норвежский гонщик Александр Кристофф стал победителем групповой гонки на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который проходит в Хернинге (Дания).

Кристофф опередил своих соперников в финишном створе. Серебряным призёром стал представляющий Италию Элиа Вивиани. Бронзовую медаль континентального первенства завоевал голландский спортсмен Морено Хофланд.

Накануне бронзовую медаль в аналогичной дисциплине у женщин завоевала российская велогонщица Ольга Забелинская. Победу одержала голландка Марианна Вос.