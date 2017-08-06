Пригода выиграл финал на 100 м брассом на этапе Кубка мира в Берлине

Россиянин Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 100 м брассом в рамках второго этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Берлине (Германия). Пригода опередил южноафриканца Камерона ван дер Бурга на 0,03 секунды. Бронзовым призёром стал белорус Илья Шиманович.

Ещё один россиянин Антон Чупков финишировал с шестым временем, отстав от соотечественника более чем на секунду.

Плавание. Кубок мира. Второй этап. Берлин, Германия

Мужчины. Брасс. 100 м

1. Кирилл Пригода (Россия) – 56,35.

2. Камерон ван дер Бург (ЮАР) – 56,38.

3. Илья Шиманович (Беларусь) – 56,57…

6. Антон Чупков (Россия) – 57,43.