Денисенко стал серебряным призёром этапа Гран-при по тхэквондо в Москве

В заключительный день первого этапа Гран-при по тхэквондо, который проходил в Москве, были разыграны медали в весовой категории до 68 кг у мужчин, а также в весе до 57 кг у женщин.

Серебряную медаль соревнований выиграл двукратный призёр Олимпийских игр россиянин Алексей Денисенко, который в финале уступил корейцу Да Хун Ли со счётом 11:18. Третье место поделили олимпийский чемпион иорданец Ахмад Абугхауш и британец Кристиан Макнейш.

У женщин лучшей стала А Ре Ли из Южной Кореи, победившая в финале свою соотечественницу Ким Со Хи со счётом 16:9.