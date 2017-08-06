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Денисенко стал серебряным призёром этапа Гран-при по тхэквондо в Москве

6 августа 2017, воскресенье. 20:58 Другие

В заключительный день первого этапа Гран-при по тхэквондо, который проходил в Москве, были разыграны медали в весовой категории до 68 кг у мужчин, а также в весе до 57 кг у женщин.

Серебряную медаль соревнований выиграл двукратный призёр Олимпийских игр россиянин Алексей Денисенко, который в финале уступил корейцу Да Хун Ли со счётом 11:18. Третье место поделили олимпийский чемпион иорданец Ахмад Абугхауш и британец Кристиан Макнейш.

У женщин лучшей стала А Ре Ли из Южной Кореи, победившая в финале свою соотечественницу Ким Со Хи со счётом 16:9.

Котков победил на этапе мировой серии Гран-при по тхэквондо в Москве
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алексей Денисенко
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